"Попытки Путина вырулить": эксперт о якобы согласии главы Кремля на переговоры с Зеленским

"Попытки Путина вырулить": эксперт о якобы согласии главы Кремля на переговоры с Зеленским

Александр Краев отметил, что Россия понимает – она провалилась устрашающе и с грохотом.

Президент оккупантов Владимир Путин заявил, что не против встретиться с Владимиром Зеленским. Однако реальные результаты этой встречи представить очень сложно.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, это часть путинской кампании.

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"На самом деле это попытки Путина понемногу выруливать из этого конфликта. Чаще слышим в последние недели, что целые "спецоперации" выполнили. Каким-то образом нацисты с территории Украины исчезли. Что уничтожили на территории Украины 3,5 тысячи военных объектов, хотя на самом деле такого количества не было", – сказал Краев.

Эксперт отметил, что Россия понимает – она провалилась устрашающе и с грохотом. Однако из этого нужно как-то выходить. Эксперт объяснил, что это "снимание шляпы" перед Зеленским и украинскими властями.

"Россияне с самого начала пытались сказать, что это не война против Украины, а якобы война против нацистов. Они до сих пор пытаются навязать такой образ", — рассказал Краев.

Напомним, 1 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин не против встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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