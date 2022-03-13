"Попытки Путина вырулить": эксперт о якобы согласии главы Кремля на переговоры с Зеленским

Александр Краев отметил, что Россия понимает – она провалилась устрашающе и с грохотом.
Президент оккупантов Владимир Путин заявил, что не против встретиться с Владимиром Зеленским. Однако реальные результаты этой встречи представить очень сложно.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, это часть путинской кампании.
"На самом деле это попытки Путина понемногу выруливать из этого конфликта. Чаще слышим в последние недели, что целые "спецоперации" выполнили. Каким-то образом нацисты с территории Украины исчезли. Что уничтожили на территории Украины 3,5 тысячи военных объектов, хотя на самом деле такого количества не было", – сказал Краев.
Эксперт отметил, что Россия понимает – она провалилась устрашающе и с грохотом. Однако из этого нужно как-то выходить. Эксперт объяснил, что это "снимание шляпы" перед Зеленским и украинскими властями.
"Россияне с самого начала пытались сказать, что это не война против Украины, а якобы война против нацистов. Они до сих пор пытаются навязать такой образ", — рассказал Краев.
Напомним, 1 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин не против встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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