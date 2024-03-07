Попытки склонить Украину к капитуляции и протесты чешских фермеров: что произошло в мире за сутки

Дональд Трамп вызвал Джо Байдена на мужской разговор о судьбе Америки. Очередные попытки склонить Украину к капитуляции и европейское противодействие, а также протесты теперь уже чешских фермеров в Праге.

Все подробности — в обзоре международного обозревателя Яны Слесарчук.

Трамп бросает вызов Байдену

Дональд Трамп вызывает на прения действующего президента Соединенных Штатов. При том, что дебатов с однопартийцами до сих пор избегал, демонстрируя, что не считает их достойными соперниками. Трамп предлагает Байдену встретиться в любое время, где угодно и обсудить жизненно важные вопросы для Америки.

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При этом по информации издания ЗеХил, демократы начинают паниковать: раньше они были убеждены, что среди всех возможных соперников Байден легче всего победит именно Трампа, но сейчас рейтинги свидетельствуют — совсем о другом: уже сейчас Трамп опережает Байдена на несколько пунктов.

Чехия противостоит словацким попыткам принудить Украину к русскому миру

Чехия ссорится со Словакией – из-за Украины. В этом официальную Прагу обвинил пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо. Ранее Прага отменила межправительственные консультации со Словакией, и это возмутило Фицо. Он обвинил чехов в том, что они хотят продолжения войны, а Словакия стремится к миру.

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На самом же деле словацкий мир – это российский мир, потому что Фицо требует прекратить оказывать Украине военную помощь в борьбе со страной-агрессорой. При этом Чехия — последовательно отстаивает интересы Украины и нашла в третьих странах боеприпасы, которые государства Евросоюза сейчас закупают, поскольку сами не смогли вовремя выработать столько, сколько запланировали в прошлом году. 800 тысяч боеприпасов по информации издания Блумберг, уже почти полностью профинансированы, поэтому первые партии поступят в Украину в ближайшие недели.

Почему Китаю выгодно, чтобы Украина проиграла

Китай — который уже предложил свой мирный план на альтернативу украинскому — с пунктами типа немедленного прекращения огня по линии фронта и отмены антироссийских санкций — продвинулся дальше. Теперь исполняющий обязанности министра иностранных дел Ван И предлагает альтернативу швейцарской конференции мира, которая должна пройти этой весной — и куда не приглашали Россию, потому что Кремль не демонстрирует никакого проявления готовности играть по международным правилам.

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Китай настаивает: на мирной конференции должны присутствовать и Украина, и Россия. Специальный представитель из Пекина уже побывал в Москве, сейчас завершает турне по Европе и направляется в Украину с теми же тезисами. Чтобы помочь вам разобраться, чего действительно хочет от нас Китай — и почему нам пора прекратить считать его стратегическим партнером, мы поговорили об этом с Юрием Пойтой, приглашенным научным сотрудником Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности.

Туск: мирное время для Европы прошло

Эпоха мира у Европы позади, мы живем в предвоенное время, заявил на съезде "Европейской народной партии" в Бухаресте премьер Польши Дональд Туск. А президент Молдовы Мая Санду во время поездки в Париже подчеркнула: "Путин понимает только силу. Если ее не показать – он не остановится в Украине".

Протест в Праге: чего хотят чешские фермеры и как это затрагивает нас

На тракторе — в центр Праги. Теперь чешские фермеры протестуют – в столице Чехии. Все потому же: Зеленый европейский курс. Месяц назад от них доносились жалобы и в сторону Украины. Как теперь – и что именно возмущает аграриев по всей Европе в попытке озеленить европейское сельское хозяйство? Сейчас расскажу.

Ну и – Белый дом сообщил, что Швеция сегодня официально станет частью НАТО – за несколько часов до ежегодной речи Джо Байдена, от которой ждут мощных сигналов в поддержку Украины. Разбирать ее на цитаты уже завтра утром по киевскому времени.

Напомним, Швеция 7 марта стала членом НАТО. Церемония состоялась в Вашингтоне, где сейчас находятся с визитом шведские премьер-министр Ульф Кристерссон и министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.

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