Попытки врага выйти и закрепиться на трассе Покровск-Константиновка — только начало операции — военный обозреватель

Трасса уже давно не выполняет свои привычные функции.

Попытки врага выйти и надежно закрепиться на трассе Покровск-Константиновка к северу от Воздвиженки — это только начало операции на нашем левом фланге Покровска.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

Трасса уже давно не выполняет свои привычные функции.

Поэтому более болезненно прямо сейчас выглядит потенциальная интенсификация действий врага в районе Луча и севернее Гродовки.

Именно на это будут нацелены оккупанты.

"Ибо по факту, пока не сформированы клещи покровско-мирноградской агломерации ни с одного фланга. На нашем правом фланге есть только зачатки. На левом — вообще ничего. Это, кстати, к вопросу о том, из-за сколько враг потенциально сможет начать бои за сам Покровск или Мирноград. К тому же очень много событий и утраченных населенных пунктов должно произойти", — резюмировал он.

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Напомним, бои за Покровск не утихают. Впрочем, на сегодняшнем этапе войны вряд ли говорится, что оккупанты стремятся окружить Покровск, прорвавшись со стороны Днепропетровской области.

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