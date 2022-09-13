"Попыток "понять и договориться" больше не будет": Арестович рассказал, что будет с предателями после победы Украины

Советник офиса президента Алексей Арестович рассказал, что произойдет с колаборатнами, предателями и гауляйтерами оккупированных территорий после полного освобождения Украины от российских захватчиков.
По словам Арестовича, попыток "понять и договориться" больше не будет, а все виновные сядут за решетку.
Об этом Арестович надписал в своем Фейсбуке.
"Украина изменилась. Сантиментов к коллаборантам и оккупантам, попыток "…понять и договориться" больше не будет. Тети и дяди учительницы, которые собирались учить украинских детей любить Россию, сядут. Добровольно пришедшие за российскими паспортами, активно поддерживающие оккупантов, понесут наказание. И лучшее наказание - тюремный срок за гос. измену", — написал Арестович.
Он подчеркнул, что Россия проиграла эту войну. А все предатели будут нести наказание.
"Путинские войска уйдут сами или навсегда останутся в украинской земле. Все приезжие, предатели, которые решили, что Россия в Украине "…навсегда" - ошиблись", — подчеркнул Арестович.
Он заявил, что "России здесь не будет: ни в Изюме, ни в Купянске, ни в Херсоне, Донецке, Луганске, Севастополе – нигде".
"Лучшее, что приезжие и коллаборанты могут сделать - быстренько смотаться назад в свою любимую Россию. А пока привыкайте к мысли, что Россия потерпела поражение в этой войне, и стройте свои планы на то, что вы называете жизнью, исходя из этого", — написал советник ОП.
Напомним, ранее внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что наступление ВСУ уже вышло за пределы Харьковской области.
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