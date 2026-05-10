Пора делать запасы: эксперт предупредил об угрозе летних атак на водопроводы и электростанции

По словам военного эксперта, удары по электростанциям и насосным станциям в жаркую погоду особенно критичны для крупных общин.

Летом, особенно в периоды жары, российские оккупанты могут продолжить тактику ударов по критической инфраструктуре.

Об этом заявил бывший спикер Генштаба Андрей Ковалев, передают Новости.LIVE.

«Не хотелось бы распространить панику, но если зимой пытались украинцев заморозить, то летом, во время наибольшей жары, могут бить по водопроводам и электростанциям, чтобы оставлять людей без воды», — предположил Ковалев.

Поэтому он предупредил украинцев о возможных перебоях с централизованным водоснабжением и призвал иметь базовые запасы воды.

«Нужно заботиться о качестве этой воды. Потому что жара способствует тому, что вода даже в баклажках, в бутылках она может быстро испортиться. Поэтому, когда я делаю запасы, эта вода стоит либо в холодном месте, либо в темном месте для того, чтобы действительно она потом была качественной», — сказал Ковалев.

Россия может бить по водоснабжению

Ранее СМИ со ссылкой на источники в государственных структурах сообщали, что Россия может готовить удары по объектам водоснабжения в Украине. Под угрозой могут находиться системы водозабора и насосные станции.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что украинские города могут столкнуться с длительными перебоями водоснабжения в случае новых российских ударов по критической инфраструктуре.

