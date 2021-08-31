"Пора колоться": мэр Франковска пригрозил увольнением невакцинированным работникам горсовета

Мэр города дал на прививку две недели.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пригрозил увольнением невакцинированным от COVID работникам исполнительного комитета горсовета.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Пора колоться. Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Нравится-не нравится, мы пример для всех. Не хочете прививаться — заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение", — отметил Ивано-Франковский мэр.

Марцинкив отметил, что единственной причиной или "отмазкой" может быть протопоказання прививки. Это имеет пидвердиты врач и предоставить соответствующую справку.

"Это человек мы можем мотивировать, призвать. А работники городского совета должны быть вакцинированы. Даю две недели", — добавил он.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске учителя, до 31 августа прививаются от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины, получат премию. В городе вакцинировались 47% педагогов, однако этого недостаточно, чтобы во время учебы школьники не сидели на карантине.

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