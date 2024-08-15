Сейчас удачное время для того, чтобы подписать настоящее мирное соглашение. Соглашение между всеми соседями РФ о разделе на ее территории.

Об этом пишет майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Все страны, в которых это законченное образование в разные эпохи уносило земли, грабило и убивало людей, должны вернуть свое и заставить решить расплатиться за преступления. Зайти, отрезать куски и официально присоединить к себе. И забыть о том, что россия в ее нынешнем Мы когда-то существовали. Мы показали, что все возможно".

Ранее в мировом информационном поле произошли промежуточные существенные изменения. В частности, "демонстративно притихли" голоса, критиковавшие поддержку Украины со стороны Запада, проповедовали деэскалацию и требовали немедленных переговоров на российских условиях. Как отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, наконец-то добавлена новая, справедливая тема для них – о территориальной целостности РФ.

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