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Пора сеять перец на рассаду: когда и как высаживать по лунному календарю 2023 года

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Пора сеять перец на рассаду: когда и как высаживать по лунному календарю 2023 года

Когда сеять перец на рассаду

Когда и как лучше сеять перец на рассаду для высадки в теплицу и в открытый грунт, читайте в материале ТСН.ua

Чтобы получить хороший урожай перца нужно знать агрономические особенности посадки и выращивания этой культуры и вовремя посеять перец на рассаду. Лучше всего для этого подойдут благоприятные дни по лунному календарю.

О каких особенностях выращивания перца нужно знать:

  • Грунт для высева нужно брать плодородным, желательно без торфа с реакцией поближе к нейтральной.
  • При выращивании рассады следует ориентироваться на продолжительность светового дня. Он должен быть не менее 12 часов. Если он будет короче, это отразится на развитии рассады.
  • Перец – теплолюбивое растение, рассаду перцев пересаживают в открытый грунт, когда почва прогреется до +16…+17 °C. Но если температура опускается до +14°C, растения сразу прекращают рост.
  • Перец любит влагу, требует полива, но и переувлажнения не любит.

Подводя итог, можно сказать, что перец – это теплолюбивая культура, которая требует оптимальной температуры, достаточного количества освещения и длительного светового дня. Кроме этих факторов относительно сроков посадки следует учитывать, куда планируют высадить перец — в открытый грунт или теплицу, какой сорт и проводилась ли подготовка семян.

Агрономические сроки высадки рассады перца:

  • В открытую почву перец высаживают в середине мая, начале июня.
  • В теплицу – в середине, конце апреля.

Поскольку для пересадки рассады подходят развитые кустики в стадии активной вегетации, а таковыми они становятся после 60-70 дней, можно высчитать срок посева семян перца на рассаду обратным способом.

Следовательно, если просуммировать время, необходимое для роста рассады и добавить к этому время прорастание сеянцев, а это примерно 10-12 дней, то легко просчитать, что для пересадки в теплицу сеять семена на рассаду нужно в начале или середине февраля 2023 года. Для открытого грунта – в марте 2023 года.

Когда сеять семена перца на рассаду по лунному календарю в 2023 году

На разные фазы лунного цикла растения реагируют по-разному — во время растущего месяца активизируются процессы роста, а в фазе убывания происходит наращивание корневой системы и утолщение стеблей.
Высадка семян или рассады в благоприятные дни положительно влияет на урожайность.

  • Во время растущей лунной фазы наибольшее количество влаги задерживается вверху корневой системы. Поэтому молодые растения, нуждающиеся в обильном поливе, следует сажать в эти дни.
  • Полнолуние является самым удачным временем для посадки перца и других культур.
  • Уменьшающая фаза – влага не задерживается на поверхности, а быстро опускается до нижней корневой части. Потому такой период подходит для корнеплодов, перец им не является, поэтому сеять перец во время этой фазы не нужно.
  • Молодая луна неблагоприятна для огородных работ, даже для полива растений.

Благоприятными днями в 2023 году для посева перца есть следующие дни:

  • Февраль – 3,4, с 7 по 14, 22-23.
  • Март – 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29 – 30.

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