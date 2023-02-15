Пора сеять перец на рассаду: когда и как высаживать по лунному календарю 2023 года

Когда и как лучше сеять перец на рассаду для высадки в теплицу и в открытый грунт, читайте в материале ТСН.ua
Чтобы получить хороший урожай перца нужно знать агрономические особенности посадки и выращивания этой культуры и вовремя посеять перец на рассаду. Лучше всего для этого подойдут благоприятные дни по лунному календарю.
О каких особенностях выращивания перца нужно знать:
- Грунт для высева нужно брать плодородным, желательно без торфа с реакцией поближе к нейтральной.
- При выращивании рассады следует ориентироваться на продолжительность светового дня. Он должен быть не менее 12 часов. Если он будет короче, это отразится на развитии рассады.
- Перец – теплолюбивое растение, рассаду перцев пересаживают в открытый грунт, когда почва прогреется до +16…+17 °C. Но если температура опускается до +14°C, растения сразу прекращают рост.
- Перец любит влагу, требует полива, но и переувлажнения не любит.
Подводя итог, можно сказать, что перец – это теплолюбивая культура, которая требует оптимальной температуры, достаточного количества освещения и длительного светового дня. Кроме этих факторов относительно сроков посадки следует учитывать, куда планируют высадить перец — в открытый грунт или теплицу, какой сорт и проводилась ли подготовка семян.
Агрономические сроки высадки рассады перца:
- В открытую почву перец высаживают в середине мая, начале июня.
- В теплицу – в середине, конце апреля.
Поскольку для пересадки рассады подходят развитые кустики в стадии активной вегетации, а таковыми они становятся после 60-70 дней, можно высчитать срок посева семян перца на рассаду обратным способом.
Следовательно, если просуммировать время, необходимое для роста рассады и добавить к этому время прорастание сеянцев, а это примерно 10-12 дней, то легко просчитать, что для пересадки в теплицу сеять семена на рассаду нужно в начале или середине февраля 2023 года. Для открытого грунта – в марте 2023 года.
Когда сеять семена перца на рассаду по лунному календарю в 2023 году
На разные фазы лунного цикла растения реагируют по-разному — во время растущего месяца активизируются процессы роста, а в фазе убывания происходит наращивание корневой системы и утолщение стеблей.
Высадка семян или рассады в благоприятные дни положительно влияет на урожайность.
- Во время растущей лунной фазы наибольшее количество влаги задерживается вверху корневой системы. Поэтому молодые растения, нуждающиеся в обильном поливе, следует сажать в эти дни.
- Полнолуние является самым удачным временем для посадки перца и других культур.
- Уменьшающая фаза – влага не задерживается на поверхности, а быстро опускается до нижней корневой части. Потому такой период подходит для корнеплодов, перец им не является, поэтому сеять перец во время этой фазы не нужно.
- Молодая луна неблагоприятна для огородных работ, даже для полива растений.
Благоприятными днями в 2023 году для посева перца есть следующие дни:
- Февраль – 3,4, с 7 по 14, 22-23.
- Март – 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29 – 30.
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