Пора сеять перец на рассаду: когда и как высаживать по лунному календарю 2023 года

Когда и как лучше сеять перец на рассаду для высадки в теплицу и в открытый грунт, читайте в материале ТСН.ua

Чтобы получить хороший урожай перца нужно знать агрономические особенности посадки и выращивания этой культуры и вовремя посеять перец на рассаду. Лучше всего для этого подойдут благоприятные дни по лунному календарю.

О каких особенностях выращивания перца нужно знать:

Грунт для высева нужно брать плодородным, желательно без торфа с реакцией поближе к нейтральной.

При выращивании рассады следует ориентироваться на продолжительность светового дня. Он должен быть не менее 12 часов. Если он будет короче, это отразится на развитии рассады.

Перец – теплолюбивое растение, рассаду перцев пересаживают в открытый грунт, когда почва прогреется до +16…+17 °C. Но если температура опускается до +14°C, растения сразу прекращают рост.

Перец любит влагу, требует полива, но и переувлажнения не любит.

Подводя итог, можно сказать, что перец – это теплолюбивая культура, которая требует оптимальной температуры, достаточного количества освещения и длительного светового дня. Кроме этих факторов относительно сроков посадки следует учитывать, куда планируют высадить перец — в открытый грунт или теплицу, какой сорт и проводилась ли подготовка семян.

Агрономические сроки высадки рассады перца:

В открытую почву перец высаживают в середине мая, начале июня.

В теплицу – в середине, конце апреля.

Поскольку для пересадки рассады подходят развитые кустики в стадии активной вегетации, а таковыми они становятся после 60-70 дней, можно высчитать срок посева семян перца на рассаду обратным способом.

Следовательно, если просуммировать время, необходимое для роста рассады и добавить к этому время прорастание сеянцев, а это примерно 10-12 дней, то легко просчитать, что для пересадки в теплицу сеять семена на рассаду нужно в начале или середине февраля 2023 года. Для открытого грунта – в марте 2023 года.

Когда сеять семена перца на рассаду по лунному календарю в 2023 году

На разные фазы лунного цикла растения реагируют по-разному — во время растущего месяца активизируются процессы роста, а в фазе убывания происходит наращивание корневой системы и утолщение стеблей.

Высадка семян или рассады в благоприятные дни положительно влияет на урожайность.

Во время растущей лунной фазы наибольшее количество влаги задерживается вверху корневой системы. Поэтому молодые растения, нуждающиеся в обильном поливе, следует сажать в эти дни.

Полнолуние является самым удачным временем для посадки перца и других культур.

Уменьшающая фаза – влага не задерживается на поверхности, а быстро опускается до нижней корневой части. Потому такой период подходит для корнеплодов, перец им не является, поэтому сеять перец во время этой фазы не нужно.

Молодая луна неблагоприятна для огородных работ, даже для полива растений.

Благоприятными днями в 2023 году для посева перца есть следующие дни:

Февраль – 3,4, с 7 по 14, 22-23.

Март – 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29 – 30.

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