"Пора за парты": в Ивано-Франковске старшеклассники возвращаются к очной учебе

"Пора за парты": в Ивано-Франковске старшеклассники возвращаются к очной учебе

Традиционный формат обучения обновится для учащихся 5-11 классов.

Ученики в Ивано-Франковске с понедельника, 22 ноября, учащиеся старших классов сядут за парты.

Об этом в своем Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

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Речь идет о школьниках, 5-11 классах. "Только что на оперативном совещании дал поручение, чтобы уже с понедельника возобновился полноценный образовательный процесс в наших школах", — сообщил он.

По его словам, почти все работники учебных заведений провакцинированы. Тех, у кого нет COVID-прививки, временно отстранили от работы.

"Детям уже давно пора учиться в очном формате. (Некоторые школы уже заработают с четверга). Пора за парты", — подчеркнул Марцинков.

Как сообщалось, с 22 ноября во Львовской области школьники и студенты вернутся к очной учебе. Соответствующее решение 15 ноября приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС. В частности, восстановить очное обучение разрешено учебным заведениям, все работники которых имеют паспорт полного курса вакцинации, нативный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от COVID-19.

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