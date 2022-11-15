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Пора закончить разрушительную войну России – Зеленский на саммте G20

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Пора закончить разрушительную войну России – Зеленский на саммте G20

Фото: Офис президента Украины

Президент обратился к участникам саммита G20, который проходит на Бали

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас пришло время, когда можно закончить разрушительную войну, начатую Россией.

Об этом глава государства заявил во время своего обращения к участникам проходящего на Бали саммита G20.

"Я убежден, что сейчас пришло время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", — подчеркнул Глава государства.

Глава государства также подчеркнул, что Кремль должен подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

Президент акцентировал, что больше никаких договоренностей типа "Минская-3" не будет.

"Мы не позволим России ждать и наращивать свои силы", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Россия становится "государством-изгнанником".

Также мы информировали, что саммит G20 еще до начала встречи заговорил об украинской войне.

На саммите G20 Байден будет говорить о войне в Украине с лидерами мира

На саммите G20 Байден будет говорить о войне в Украине с лидерами мира

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Дата публикации
Просмотры
5963
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