Порадует ли воскресенье теплом: прогноз погоды на 11 августа.

Дожди возможны в Карпатах.
В воскресенье, 11 августа, в Украине температура воздуха будет комфортной. На подавляющем большинстве страны будет сухо.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В регионах переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Лишь днем в Карпатах местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью в Украине составит 12-17 ° тепла. Теплее будет в южных областях, где столбики термометров покажут +17-22°. Днем в большинстве областей воздух прогреется до +12-27°. В восточных и южных областях прогреется до +28-33°.
Погода в Киеве
В столице и области в воскресенье облачно с прояснениями. Скорость северо-западного ветра – 7-12 м/с.
Ночью в Киеве столбики термометров покажут +15-17 °, а днем — +24-26 °. В Киевской области ночью синоптики обещают 12-17° тепла, а днем — 24-26° тепла.
Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщала, что жара возвращается. Начнется она довольно необычно из западных областей страны.
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