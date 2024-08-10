Порадует ли воскресенье теплом: прогноз погоды на 11 августа.

В воскресенье, 11 августа, в Украине температура воздуха будет комфортной. На подавляющем большинстве страны будет сухо.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Лишь днем в Карпатах местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью в Украине составит 12-17 ° тепла. Теплее будет в южных областях, где столбики термометров покажут +17-22°. Днем в большинстве областей воздух прогреется до +12-27°. В восточных и южных областях прогреется до +28-33°.

Прогноз погоды в Украине на 11 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области в воскресенье облачно с прояснениями. Скорость северо-западного ветра – 7-12 м/с.

Ночью в Киеве столбики термометров покажут +15-17 °, а днем — +24-26 °. В Киевской области ночью синоптики обещают 12-17° тепла, а днем — 24-26° тепла.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщала, что жара возвращается. Начнется она довольно необычно из западных областей страны.

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