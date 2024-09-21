Порадует ли воскресенье теплом: прогноз погоды на 22 сентября

В воскресенье, 22 сентября, в Украине будет сухая и достаточно теплая погода. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В регионах будет облачно с прояснениями. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять +7-12°. На побережье морей будет теплее – 12-17° тепла. Днем столбики термометров покажут +15-20°. Прохладнее будет в Карпатах: ночью будет 2-7° тепла, а днем воздух прогреется до +15-20°.

Погода в Киеве

В Киеве и области – небольшая облачность. Осадков не будет. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Ночью в Киеве столбики термометров покажут +7-12°, а днем — 21-26° тепла. В Киевской области ночью синоптики прогнозируют 10-12° тепла, а днем — 23-25° тепла.

Как сообщалось, в одном из регионов Украины зафиксировали первые заморозки. Речь идет о Буковинских Карпатах.

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