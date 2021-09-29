Поражает кожу, суставы и сердце: на Волыни медики зафиксировали 12 случаев болезни Лайма

Больных клещи укусили, когда они собирали грибы, ягоды или просто отдыхали на природе.

В Волынской области в сентябре медики зафиксировали 12 случаев болезни Лайма, которую вызывают укусы клещей.

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Об этом сообщила врач-инфекционист Маневицкой райбольницы Надежда Юрчик, пишет "Общественное"

Случаи болезни Лайма зарегистрировали в Нововолынске и бывших Маневичском и Гороховском районах, у Луцке и Луцком районе.

По словам врача, всех больных клещи укусили, когда они собирали грибы, ягоды или просто отдыхали на природе. Болезнь опасна тем, что эта инфекционная патология поражает кожу, нервную систему, суставы и сердце.

"Основным симптомом болезни Лайма является вирусная кольцевая эритема. Она округлой формы, края ее диаметра могут быть гиперизмовые, а ближе к центру она бледная или синюшная", — говорит Надежда Юрчик.

В общем к медикам еженедельно за помощью обращается 50 жителей Волынской области, которых укусили клещи.

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