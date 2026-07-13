Поражает мозг и может повлечь смерть: в Украине обнаружили опасное заболевание

Малярия

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В Одесской области с начала года обнаружили четыре случая передаваемой через укус комаров малярии. Один из них обнаружили в Измаиле.

Об этом сообщает Измаильская райгосадминистрация.

По данным специалистов, малярия завозится из других стран. Случаи этого заболевания выявлены в Одесском, Подольском районах и Измаиле. Один из них завершился летально из-за несвоевременного обращения пациента за медицинской помощью.

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«Все больные находились в странах Африки, которые эндемичны в отношении малярии. Химиопрофилактика перед выездом, во время пребывания в эндемической стране и после возвращения домой не получалась», — рассказали там.

Специалисты обратили внимание, что Измаильский район относится к территории с высокой степенью риска возникновения случаев малярии, особенно в теплый период года. Поэтому одной из мер профилактики малярии является индивидуальная защита от укусов комаров.

Чем опасна малярия

Эпицентром опасных комаров преимущественно являются страны Африки к югу от Сахары. Риск инфицирования также существует во многих тропических регионах Азии и Латинской Америки. По данным медиков, малярия продолжает уносить сотни тысяч жизней каждый год.

Главные опасности малярии — это вероятность стремительного развития тяжелых осложнений:

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поражение мозга,

почечной недостаточности,

смерти — если человек не получит своевременного лечения.

Симптомы малярии

Наиболее частыми симптомами малярии являются:

периодическое повышение температуры,

озноб,

потливость,

головная боль,

слабость,

боли в мышцах.

Затем появляются рвота, нарушения пищеварения (понос), кашель, нарушения со стороны нервной и других систем организма.

Напомним, ученые исследовали вспышку хантавируса на круизном лайнере и выяснили, что самой большой проблемой стала общественная паника.

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