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- Украина
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Поражает мозг и может повлечь смерть: в Украине обнаружили опасное заболевание
По данным специалистов, все больные находились в странах Африки. Один случай заболевания окончился смертью.
В Одесской области с начала года обнаружили четыре случая передаваемой через укус комаров малярии. Один из них обнаружили в Измаиле.
Об этом сообщает Измаильская райгосадминистрация.
По данным специалистов, малярия завозится из других стран. Случаи этого заболевания выявлены в Одесском, Подольском районах и Измаиле. Один из них завершился летально из-за несвоевременного обращения пациента за медицинской помощью.
«Все больные находились в странах Африки, которые эндемичны в отношении малярии. Химиопрофилактика перед выездом, во время пребывания в эндемической стране и после возвращения домой не получалась», — рассказали там.
Специалисты обратили внимание, что Измаильский район относится к территории с высокой степенью риска возникновения случаев малярии, особенно в теплый период года. Поэтому одной из мер профилактики малярии является индивидуальная защита от укусов комаров.
Чем опасна малярия
Эпицентром опасных комаров преимущественно являются страны Африки к югу от Сахары. Риск инфицирования также существует во многих тропических регионах Азии и Латинской Америки. По данным медиков, малярия продолжает уносить сотни тысяч жизней каждый год.
Главные опасности малярии — это вероятность стремительного развития тяжелых осложнений:
поражение мозга,
почечной недостаточности,
смерти — если человек не получит своевременного лечения.
Симптомы малярии
Наиболее частыми симптомами малярии являются:
периодическое повышение температуры,
озноб,
потливость,
головная боль,
слабость,
боли в мышцах.
Затем появляются рвота, нарушения пищеварения (понос), кашель, нарушения со стороны нервной и других систем организма.
Напомним, ученые исследовали вспышку хантавируса на круизном лайнере и выяснили, что самой большой проблемой стала общественная паника.