Поражен важный объект нефтяной инфраструктуры РФ: Генштаб раскрыл детали

Удар по НПЗ

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В ночь на 13 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины провели успешную многовекторную операцию, поразив стратегический объект нефтетранспортной инфраструктуры в глубоком тылу РФ, а также многочисленные пункты управления и районы сосредоточения оккупантов.

Об этом официально сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

«Бавовна» в Волгоградской области: минус нефтяной цех

Украинские защитники нанесли точный удар по территории страны-агрессора. В городе Котово Волгоградской области РФ был поражен цех подготовки и перекачки нефти. На предприятии вспыхнул масштабный пожар, поражение цели официально подтверждено.

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Этот объект является критически важным для экономики и военной машины РФ, ведь он:

обеспечивает подготовку и транспортировку нефти по магистральным трубопроводам в НПЗ и на экспорт;

собирает сырье из Коробковского месторождения (Волгоградская область);

аккумулирует нефть из смежных промыслов в Астраханской области и Республике Калмыкия.

Разгром пунктов управления и баз БпЛА

Кроме нефтяных потерь, враг понес серьезные удары по системе командования и координации беспилотников:

Пункты управления: поражены в районах н.п. Соледарь (Донечина) и Верхняя Криница (Запорожская область).

Пункты управления БПЛА: под удар попали базы вражеских дронов в Хоромном (Брянская область РФ), Верхней Кринице (Запорожье), Воскресенцы (Донеччина) и Новониколаевке (Херсонская область).

Потери в живой силе

Силы обороны также накрыли огнем районы сосредоточения личного состава русской армии. Поражения зафиксированы как на оккупированных территориях Украины, так и в приграничных регионах РФ:

ВОТ: Соледар, Успеновка (Донецкая обл.), Голубовка (Харьковская обл.), Привольное (Запорожская обл.).

Российская Федерация: Колотиловка (Белгородская обл.), Новые Юрковичи и Черноземный Городок (Брянская обл.).

«Силы обороны Украины продолжат системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины», — резюмировали в Генштабе.

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Ранее мы писали о том, как Россию накрыли «Нептуны»: ВСУ уготовили по «жирным» нефтяным целям, куча НПЗ в огне.

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