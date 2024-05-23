Поражение корабля "Циклон": в РФ не осталось носителей "Калибров" в Крыму

Тем не менее, в Черном море все же есть ракетоносители.

В настоящее время армия Российской Федерации не имеет ракетоносителей "Калибров" в аннексированном Крыму. Последним был "Циклон", который поразили Силы обороны Украины.

Об этом в телемарафоне сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

"Носители закончились в Крыму. Последним из них был "Циклон", который был уничтожен. Однако корабль был носителем со "звездочкой". За время его пребывания в составе Черноморского флота РФ он ни одного пуска не совершил", — подчеркнул Плетенчук.

Тем не менее, в Черном море остаются носители "Калибров". В настоящее время они находятся в пункте базирования в Новороссийске.

"Одна из подлодок, предварительно не являющаяся носителем, вышла в море. Однако эту информацию еще верифицируют. Точно подтвердить, что это не носитель, трудно", — пояснил представитель ВСУ.

По его словам, россияне начали передислоцировать в Новороссийск и вспомогательные суда из-за "опасности" в Крыму. Впрочем, вывести все единицы флота с оккупированного полуострова армия РФ не может.

"Во-первых, их банально негде ставить в других локациях. Во-вторых, полностью вывести оттуда флот — это уже будет выглядеть немного "не комильфо". Это фактически капитулировать по Крыму", — подчеркнул Плетенчук.

Напомним, издание Forbes опубликовало материал о том, что Украина уничтожает корабли-ракетоносители Черноморского флота быстрее, чем РФ их строит. Поэтому сейчас российское командование может не иметь другого выбора, кроме как отвести все уцелевшие корабли в порты на юге России, расположенные за пределами досягаемости ATACMS.

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