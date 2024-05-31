Поражение порта "Кавказ": Генштаб поделился деталями спецоперации

Это произошло на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины меткими ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.

Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВСУ ударила по паромной переправе и нефтяному терминалу порта "Кавказ" (Краснодарский край РФ). Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей доразведывается", — отметили в ведомстве.

Дроны атаковали порт Кавказ в РФ, там загорелась нефтебаза – видео

Как добавляется, комплексная операция была проведена в координации с другими составляющими сил обороны Украины. Ударные БПЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.

Пожежа на нафтобазі в російському порту Кавказ / Фото: телеграм-канали

"Современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона вновь оказалась бессильна против наших ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, используемые для логистики и поставки армии РФ. Продолжение следует…", – подытожили в Генштабе.

Пожежа на нафтобазі в російському порту Кавказ / Фото: телеграм-канали

Напомним, в Краснодарском крае России заявили об атаке беспилотниками в ночь на 31 мая. Дроны попали по нефтебазе в порту Кавказ в Темрюкском районе.

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