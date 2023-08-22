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"Поражение России – меньшее зло, чем ее сохранение": аналитик сказал, почему Запад должен поддерживать Украину

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"Поражение России – меньшее зло, чем ее сохранение": аналитик сказал, почему Запад должен поддерживать Украину

Война России против Украины / Фото: ТСН.ua

Запад опасается, что будет потерян контроль над ядерным оружием.

Нашим союзникам следует объяснять, почему лучше, чтобы Россия потерпела поражение в войне. Это важно для понимания важности абсолютной поддержки нашей Украины.

Об этом сказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в интервью УНИАН.

Не стоит бояться проигрыша России

По словам аналитика, нужно проводить дипломатическую и политическую работу, и на экспертном уровне тоже. Необходимо искать аргументы.

"Возможно, показывать проект будущего, показывать, как ситуация улучшится после российского поражения, каким оно может быть – если не контролируемое, то сбалансированное, и благодаря чему, благодаря каким геополитическим факторам его можно сбалансировать, в том числе и украинским влиянием на территорию РФ" – сказал Горбач.

Он добавляет: на Западе опасаются, что поражение России приведет к потере контроля над ядерным оружием и уровнем эскалации:

"Нужно объяснять, что сохранение Российской Федерации в нынешнем состоянии – это большее зло, и нынешнее состояние – война в Украине – это большее зло, чем то, чего боятся на Западе, чем то, что Российская Федерация может перейти в какой-то этап трансформации, изменения, деструкции", – подытожил аналитик.

Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что победа Украины над российским агрессором – единственное и главное его желание. По его мнению, это должно произойти до следующего саммита НАТО, который состоится в США в середине следующего года.

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Дата публикации
Просмотры
209
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