Поражение россиянами Трипольской ТЭС: эксперт объяснил, как это может быть связано с системой Patriot

Российские оккупанты провели очень хитрую атаку. Они запустили крылатые ракеты и "шахеды", после чего накрыли все это "Кинжалами".

Поражение российскими оккупантами Трипольской ТЭС может быть не связано с системой ПВО Patriot.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил авиационный эксперт Константин Криволап.

"Patriot не может брать цель на высоте 20 м, это правда, и это нужно понимать. Не стоит надеяться, что если цель будет на высоте 25 м, Patriot будет ее сбивать. Это невозможно", — сказал Криволап.

Он также добавил, что российские оккупанты провели очень хитрую атаку. Они запустили крылатые ракеты и "шахеды", после чего накрыли все это "Кинжалами".

“Действительно, все внимание было привлечено именно к таким целям. Но, по моей версии, эти ракеты были выпущены, скорее всего, из самолета Су-57. Был запуск на малых высотах, под волной всех этих ракет. То есть крылатые Х-101, "шехеды" и "кинжалы" сверху. Это все было в виду Patriot и других систем и мобильных групп. Но ряд летучих целей, ракеты Х-69, которыми была поражена Трипольская ТЭС, мы просто не заметили. Это мое мнение, у меня нет никаких инсайдов. Но понимая, как это может происходить в пространстве, скорее всего именно так и было”, — подчеркнул авиационный эксперт.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все страны-партнеры имеют перечень оружия, которое нужно Украине для победы.

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