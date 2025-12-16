Поражение российской подводной лодки: Плетенчук рассказал детали операции в Новороссийске

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук / © скриншот с видео

Реклама

Операция Сил обороны по поражению российской подлодки в порту Новороссийска была достаточно сложной и комплексной. Это уже вторая враждебная субмарина, которую уничтожила Украина.

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Укринформ.

«Это уже вторая лодка, то есть они такой антирекорд уже установили. Ну и соответственно остается еще две таких подлодки и одна подлодка, которая не является носителем крылатых ракет. В общей сложности их было в Черном море у россиян когда-то шесть единиц», — сказал Плетенчук.

Реклама

Он напомнил, что первая подлодка «Ростов-на-Дону», Украина поразила еще в 2024 году. И это была первая подлодка, которую любая страна в бою потеряла после Второй мировой войны.

Как добавил Плетенчук, операция по поражению российской подлодки класса 636.3 «Варшавянка» была сложной, потому что база в Новороссийске защищена, и в последнее время Россия в Черном море не держит свои корабли и лодки именно из-за опасности их поражения.

«То есть в этой операции, которая имеет много слоев, начиная от разработки самого средства поражения и заканчивая планированием, с исключением утечек информации, провести такое мероприятие — это комплексное и достаточно сложное дело», — сказал Плетенчук.

Также, как отметил он, во время межсезонья навигация для кораблей такого класса усложнена, в частности, в период с середины осени до середины весны из этой базы выходить довольно сложно.

Реклама

«Они вынуждены там находиться и в случае какой-либо опасности менять место стоянки. То есть, переставлять корабли или выходить из базы для того, чтобы не получить поражения. А здесь, как видите, никакой опасности они не испытывали», — сказал Плетенчук.

Напомним, в порту «Новороссийск» РФ подводные дроны Sub Sea Baby СБУ впервые в истории взорвали российскую подлодку класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.