Поражение украинского корабля морским дроном: что готовят в ответ в ГУР

Украинский морской дрон

Реклама

Украинская военная разведка готовит противодействие вражеским морским дронам после того, как один из российских безэкипажных катеров поразил судно ВМС ВСУ в устье Дуная.

Об этом сообщили представители ГУР Минобороны, передает Укринформ.

Командир спецподразделения ГУР Group13 с позывным «Тринадцатый» отметил, что россияне заимствуют украинский опыт успешного применения морских дронов для атак на суда.

Реклама

«Мы это видим и следим за этим… Мы уже работаем над будущей реализацией противодействия», — сказал он.

При этом «Тринадцатый» отметил, что, по информации разведки, у россиян не все в порядке с разработкой морских беспилотников.

«У них есть существенные проблемы, которые я не буду озвучивать», — подчеркнул он.

По словам, командира Group 13, военная разведка будет работать над тем, чтобы поражение украинских кораблей не повторялось.

Реклама

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что россияне начали активнее использовать морские дроны, что стало дополнительным вызовом для украинской портовой инфраструктуры.

Напомню, ранее сообщалось, что российский морской дрон нанес удар по кораблю «Симферополь» Военно-морских сил ВСУ, в результате чего погиб один член экипажа.