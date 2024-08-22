Скорее всего, враг понес серьезные потери.
22 августа Воздушные Силы нанесли авиаудар по взводному опорному пункту в Курской области. Работали высокоточными американскими бомбами GBU-39.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что поражен пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих России.
Напомним, по состоянию на утро 22 августа 2024 г. ВСУ уничтожили 604 140 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных.
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