22 августа Воздушные Силы нанесли авиаудар по взводному опорному пункту в Курской области. Работали высокоточными американскими бомбами GBU-39.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что поражен пункт управления БпЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих России.

Воздушные силы показали, как нанесли авиаудар по врагу на Курщине

Напомним, по состоянию на утро 22 августа 2024 г. ВСУ уничтожили 604 140 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1130 военных.

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