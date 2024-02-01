Поражены определенные объекты: Игнат об ударах по аэродрому "Бельбек"

Надо дождаться подтверждения – какие именно последствия атаки на полуостров.

Для установления точных последствий атаки в аннексированном Крыму 31 января следует дождаться подтверждения разведки или спутниковых снимков. Однако известно, что в районе аэродрома "Бельбек" были поражены определенные объекты.

Об этом во время телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Русского присутствия становится меньше в Крыму. Это происходит уже далеко не впервые. Наши пилоты тактической авиации очищают Крым от россиян крылатыми ракетами, которые предоставили партнеры. Вчера был один из таких случаев, аэродром "Бельбек, в частности", — рассказал представитель ПС.

По его словам, в результате атаки накануне были "поражены определенные объекты на полуострове" — на аэродроме "Бельбек". Впрочем, о чем идет речь, Игнат не сообщил.

"Есть разная информация – даже из российских источников. Но все же надо дождаться и спутниковых снимков, и подтверждения нашей разведки, какие именно объекты были поражены, какие последствия там есть. Ну, и хочется, чтобы больше авиационной техники было выведено из строя", — заявил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что российские захватчики используют около пяти аэродромов в оккупированном Крыму для атак по Украине.

Как сообщалось, во временно оккупированном Крыму днем 31 января звучала воздушная тревога. На полуострове раздалась серия взрывов.