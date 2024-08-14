Украина поразила сразу 4 военных аэродрома РФ: атаку прокомментировали в Генштабе

В ночь на 14 августа подразделения ПС и ССО совместно с СБУ и ГУР МО атаковали четыре аэродрома на территории РФ. Речь идет об объектах в Воронежской, Курской и Нижегородской областях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На этих аэродромах базируется армейская авиация, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и другая военная авиационная техника противника. Основными объектами поражения были составы горюче-смазочных материалов и авиационных средств поражения.

"Результаты атаки уточняются. Слаженная боевая работа всех составляющих Сил обороны продолжается. Продолжение следует...", – добавили в Генштабе

Ранее в Financial Times написали, что Украина совершила самую большую атаку беспилотников на российские аэродромы за всю войну. Дело в том, что силы Киева сталкиваются с усиленным сопротивлением через 9 дней после своего смелого вторжения в Россию.

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