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Поражены танк, 6 грузовиков и велооккупант: 3-я штурмовая эффективно отработала по армии РФ (видео)

Поражены танк, 6 грузовиков и велооккупант: 3-я штурмовая эффективно отработала по армии РФ (видео)

Удар по оккупантам

Очередная порция потерь пришла врагу.

Бойцы 3-й штурмовой показали результаты работы в Харьковской области. Они попали FPV-дронами в партию техники и россиян.

Об этом пишет Третья отдельная штурмовая бригада.

Третья штурмовая поразила танк, шесть грузовиков и велооккупанта на фронте

Третья штурмовая поразила танк, шесть грузовиков и велооккупанта на фронте

Задание выполнило подразделение ударных БПЛА "Punk group" со 2-го мехбата.

Одна из подбитых машин перевозила российскую пехоту, других окупантов застали в поле, зеленке и в блиндаже.

Ранее воины 3-й штурмовой вовремя заметили вражескую колонну, двигавшуюся в сторону позиций ВСУ. Подразделения сразу поразили российские танки и БТР.

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