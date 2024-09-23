Поражены танк, 6 грузовиков и велооккупант: 3-я штурмовая эффективно отработала по армии РФ (видео)

Очередная порция потерь пришла врагу.
Бойцы 3-й штурмовой показали результаты работы в Харьковской области. Они попали FPV-дронами в партию техники и россиян.
Об этом пишет Третья отдельная штурмовая бригада.
Задание выполнило подразделение ударных БПЛА "Punk group" со 2-го мехбата.
Одна из подбитых машин перевозила российскую пехоту, других окупантов застали в поле, зеленке и в блиндаже.
Ранее воины 3-й штурмовой вовремя заметили вражескую колонну, двигавшуюся в сторону позиций ВСУ. Подразделения сразу поразили российские танки и БТР.
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