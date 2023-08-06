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Поразил вражеский Ту-95: Зеленский испытал симулятор для F-16 (фото)

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Поразил вражеский Ту-95: Зеленский испытал симулятор для F-16 (фото)

Президент Зеленский во время виртуального полета на F-16 поразил враждебную цель / Фото: Сайт президента Украины

После виртуальной тренировки президенту подарили шлем пилота.

В воскресенье, 6 августа, в День Воздушных сил президент Украины Владимир Зеленский лично опробовал специальный полетный симулятор, переданный Чехией для подготовки пилотов к ведению боевых действий на самолетах западного образца F-16.

Об этом сообщили на официальном сайте президента.

Посредством этого симулятора украинские военные изучают особенности современных боевых самолетов и их возможности.

"Владимир Зеленский опробовал работу комплекса на практике и попал в одну из виртуальных мишеней — Ту-95", — говорится в сообщении.

После такого посвящения в летчики вполне закономерно Владимиру Зеленскому подарили шлем пилота.

Президенту Зеленскому подарили шлем пилота / © Сайт президента Украины
Президенту Зеленскому подарили шлем пилота / Фото: Сайт президента Украины

Вручая этот подарок военнослужащие Воздушных сил выразили надежду, что в ближайшее время Украина получит от западных партнеров истребители F-16, которые помогут одолеть российских захватчиков и освободить все украинские земли.

Напомним, в этот же день президент Владимир Зеленский лично подписал ракету SCALP-EG, переданную Украине от Франции.

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Дата публикации
Просмотры
922
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