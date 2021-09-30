Порезал ножом двух человек и скрылся: в Полтавской области правоохранители разыскивают жестокого убийцу

Порезал ножом двух человек и скрылся: в Полтавской области правоохранители разыскивают жестокого убийцу

От полученных ранений один потерпевший скончался на месте, еще один попал в больницу.

В Кременчуге Полтавской области мужчина напал с ножом на двух прохожих. В результате чего один из них скончался на месте, второй получил серьезные ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Происшествие случилось на проспекте Леси Украинки 29 сентября около 22:00. Там неизвестный напал на двух местных жителей и порезал их ножом. От полученных ранений один из пострадавших скончался на месте, второго в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Преступник скрылся с места в неизвестном направлении.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа провела необходимые первоочередные следственные действия. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемого. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", — рассказали в Нацполиции области.

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