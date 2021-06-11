Порезал ножом грудь и шею: в Днепре задержали подозреваемого в жестоком убийстве

За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который подозревается в жестоком убийстве 31-летнего местного жителя.

Об этом 11 июня сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, ночью 7 июня в одном из заброшенных домов в жилом массиве Приднепровск между двумя знакомыми произошел конфликт. В результате чего 29-летний местный житель нанес своему приятелю ножевые ранения шеи и груди, после чего скрылся с места преступления.

ГУ НП в Днепропетровской области

Впоследствии правоохранители установили личность и задержали подозреваемого в убийстве. Во время обысков по месту жительства у него нашли и направили на экспертизу вещи со следами крови.

"Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины", — подчеркнули в областном главке полиции.

Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он может отправиться на срок до 15 лет.

Напомним, что в Покрове Днепропетровской области задержали предполагаемого убийцу 8-летнего мальчика. Его подозревают в том, что он задушил ребенка и спрятал тело в канализационном коллекторе.

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