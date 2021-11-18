Порезал шею и живот, а потом прыгнул из окна: в Днепре подросток оказался в реанимации

Порезал шею и живот, а потом прыгнул из окна: в Днепре подросток оказался в реанимации

Парень также сделал укол инсулина.

В областную больницу Днепра накануне госпитализировали 17-летнего парня, который имел порезанную шею и живот.

Об этом Информатору сообщил директор больницы Алексей Власов.

По предварительной информации, парень самостоятельно сделал себе укол инсулина, порезал живот и шею. После этого он выпрыгнул из окна второго этажа. Подросток получил сотрясение мозга.

На земле его обнаружили прохожие, они также вызвали скорую. Парень попал в реанимацию. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. "Он находится в отделении интенсивной терапии. Всю необходимую помощь ему уже оказали, его жизни ничего не угрожает", сообщил Алексей Власов.

Как сообщалось, в Киевской области 16-летний парень прыгнул с моста прямо на автомобиль и погиб. Подросток якобы поссорился с отчимом. Позже он позвонил матери и сообщил, что домой больше не вернется.

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