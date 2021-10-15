Порезала, после чего пыталась сжечь: в Хмельницкой области девушка жестоко убила мужчину и попробовала инсценировать пожар

Порезала, после чего пыталась сжечь: в Хмельницкой области девушка жестоко убила мужчину и попробовала инсценировать пожар

В убийстве подозревается ранее неоднократно судимая 23-летняя девушка.

В Хмельницкой области 23-летняя девушка жестоко убила мужчину, после чего пыталась сжечь его тело.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции.

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Как стало известно, происшествие случилось в одном из сел Каменец-Подольского района. Там в частном доме местные жители нашли изрезанное тело 60-летнего мужчины.

В рамках следственных действий копы установили, что в совершении преступления подозревается ранее неоднократно судимая 23-летняя девушка. Она гостила у потерпевшего. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. не справившись с эмоциями, гражданска схватила нож и несколько раз ударила им мужчину.

В результате этого пострадавший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, девушка пыталась сжечь тело мужчины. Сделать этого у нее не получилось, поэтому она скрылась с места преступления. Однако позже подозреваемую задержали правоохранители.

"Сейчас фигурантка задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Досудебное расследование продолжается", — добавили в пресс-службе Департамента уголовного розыска.

Напомним, что в Одесской области женщина ударила знакомого мужчину камнем по голове. А когда поняла, что он умер, бросила тело в канал.

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