Порезала себя и 2-летнюю дочь: что написала жительница Луцка в прощальной записке

Женщина решила покончить с собой, а также забрать с собой маленькую дочь.
В Луцке мужчина обнаружил в комнате свою жену и 2-летнюю дочь с ножевыми ранениями. Выяснилось, что женщина пыталась уйти из жизни, прихватив с собой ребенка. Она оставила предсмертную записку.
Об этом сообщают "Волынские новости".
В ночь на 2 ноября в Луцке 33-летняя женщина порезала ножом себя и двухлетнего ребенка. В квартире, где произошел инцидент, была найдена предсмертная записка.
В записке женщина признается, что совершила это все сама и не знает, что с ней в последнее время происходит. Она также попросила прощения и добавила, что любит всех.
По словам мужа женщины, он замечал, что она была в подавленном состоянии.
Известно, что женщина ранила себя на кухне, где ее нашел муж. И только после этого в комнате обнаружили окровавленного ребенка. О том, что сделала с дочерью, успела рассказать мать.
"Женщина успела нанести себе множественные удары в грудь, ребенка ранила в голову, в туловище", — рассказывает спикер полиции в Волынской области Ольга Бузулук.
Состояние женщины медикам удалось стабилизировать, а вот ее дочь чувствует себя хуже, она в реанимации. Ее прооперировали, возле нее дежурит отец.
Что произошло в ту ночь в семье, пытаются выяснить следователи. Известно, что на учете социальных служб семья не стояла, кроме раненого ребенка родители воспитывают еще 9-летнюю дочь.
"Очень хорошая женщина, смотрела за детьми, а что произошло – не знаю", — говорят соседи.
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