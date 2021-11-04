Порезала себя и 2-летнюю дочь: что написала жительница Луцка в прощальной записке

Порезала себя и 2-летнюю дочь: что написала жительница Луцка в прощальной записке

Женщина решила покончить с собой, а также забрать с собой маленькую дочь.

В Луцке мужчина обнаружил в комнате свою жену и 2-летнюю дочь с ножевыми ранениями. Выяснилось, что женщина пыталась уйти из жизни, прихватив с собой ребенка. Она оставила предсмертную записку.

Об этом сообщают "Волынские новости".

В ночь на 2 ноября в Луцке 33-летняя женщина порезала ножом себя и двухлетнего ребенка. В квартире, где произошел инцидент, была найдена предсмертная записка.



В записке женщина признается, что совершила это все сама и не знает, что с ней в последнее время происходит. Она также попросила прощения и добавила, что любит всех.



По словам мужа женщины, он замечал, что она была в подавленном состоянии.

Известно, что женщина ранила себя на кухне, где ее нашел муж. И только после этого в комнате обнаружили окровавленного ребенка. О том, что сделала с дочерью, успела рассказать мать.

"Женщина успела нанести себе множественные удары в грудь, ребенка ранила в голову, в туловище", — рассказывает спикер полиции в Волынской области Ольга Бузулук.

Состояние женщины медикам удалось стабилизировать, а вот ее дочь чувствует себя хуже, она в реанимации. Ее прооперировали, возле нее дежурит отец.

Что произошло в ту ночь в семье, пытаются выяснить следователи. Известно, что на учете социальных служб семья не стояла, кроме раненого ребенка родители воспитывают еще 9-летнюю дочь.

"Очень хорошая женщина, смотрела за детьми, а что произошло – не знаю", — говорят соседи.

В Луцке женщина порезала свою 2-летнюю дочь, а затем и себя | Новости Украины

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку