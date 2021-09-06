Порезала вены и открыла газ: в Бердянске женщина пыталась совершить суицид на глазах у 6-летнего сына

Порезала вены и открыла газ: в Бердянске женщина пыталась совершить суицид на глазах у 6-летнего сына

После утечки газа в квартире прогремел взрыв.

В Бердянске Запорожской области женщина едва не подорвала многоквартирный дом. Она открыла газ и пыталась покончить с собой.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Инцидент произошел сегодня, 6 сентября в 3 утра в Бердянске в многоквартирном доме на улице Свободы. 36-летняя женщина пыталась покончить жизнь самоубийством — порезала себе вены на руках и открыла газ на кухне своей квартиры.

В квартире с женщиной находился ее 6-летний сын. Произошел взрыв, повредивший окна и двери. Никто не пострадал.

"Женщину направлено в Бердянский психоневрологический диспансер, а мальчика после осмотра в местной больнице — в интернат. По факту проводится проверка. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 115 (с дополнительной квалификацией" попытка самоубийства") Уголовного кодекса Украины, — сообщила пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская.

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