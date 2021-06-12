Порезала вены и собиралась прыгнуть с моста: в Харькове спасли женщину-самоубийцу (видео)

Патрульные затянули женщину в безопасное место.

В Харькове с моста сняли женщину, которая, вероятно, собиралась совершить суицид. Харьковчанка забралась по ту сторону перил и стояла, держась за них руками.

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Видео, как женщину спасают патрульные, выложили в соцсети.

"Вчера, 11 июня, вечером патрульные получили вызов о попытке самоубийства на улице Китаенко. Инспекторы обнаружили женщину, которая стояла за перилами железнодорожного моста. Также у нее были порезаны руки в области вен. Патрульные Сергей Васильченко и Дмитрий Буренко действовали слаженно и быстро. Им удалось найти нужные слова и отвлечь внимание женщины ", — рассказывают в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Когда женщина немного потеряла бдительность, один из копов схватил ее за руки, а другой быстро подхватил, и они вместе смогли затащить ее за перила. Далее гражданку передали сотрудникам скорой скорой помощи.

Напомним, что Киеве правоохранители спасли 22-летнего мужчину, который угрожал совершить самоубийство. В это время в полицию обратились водители, которые сообщили, что с моста прыгнул другой человек.

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