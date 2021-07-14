Порезанное тело в заброшенном здании: в убийстве подростка в Житомирской области заподозрили 15-летнюю девушку

Порезанное тело в заброшенном здании: в убийстве подростка в Житомирской области заподозрили 15-летнюю девушку

14-летний подросток встречался с 15-летней девушкой в заброшенном здании, где впоследствии и нашли его изувеченное тело.

Близ села Сингаи Житомирской области нашли мертвым 14-летнего местного жителя. Тело подростка обнаружили в заброшенном здании под завалами кирпича. В убийстве мальчика заподозрили его знакомую, 15-летнюю жительницу села Шатрище.

Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Об исчезновении ребенка правоохранителей сообщила мать мальчика около 7 утра 13 июля. Она рассказала, что накануне вечером ее сын ушел из дома и не вернулся.

"На место происшествия, к усадьбе семьи, выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители провели осмотр домовладения и личных вещей ребенка и начали устанавливать место пребывания парня", — рассказывают в полиции.

Правоохранители и кинологи обошли и осмотрели окружающую территорию. Неподалеку в заброшенном здании под завалами кирпича они и обнаружили тело ребенка.

Во время осмотра места происшествия и тела погибшего было установлено, что причиной смерти парня стали ножевые ранения в грудь и шею.

"Во время первоочередных мероприятий полицейские собрали доказательства причастности к убийству подростка 15-летней жительницы с. Шатрище. Предварительно установлено, что накануне вечером около 20:00 в заброшенном здании (где и нашли парня) они встречались и между ними возник конфликт", — отмечают в полиции.

Предварительно известно, что в последнее время у 15-летней девушки с погибшим юношей были неприязненные отношения.

"Первоначальные показания девушки были неискренними. Она несколько раз меняла версии, поэтому мотивы совершения убийства парня будут установлены в ходе дальнейшего расследования. Во время следственных действий и с места происшествия, и со двора подозреваемого мы изъяли доказательства ее причастности к совершению тяжкого преступления. Также мы принимаем меры для установления возможных соучастников преступления", — сообщил начальник полиции Житомирщины Юрий Олейник.

Девушку задержали и уже объявили ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

За умышленное убийство ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области двое юношей сначала ограбили пенсионера, а на следующий день убили.

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