Pornhub подвел итоги 2023 года: что смотрели украинцы (фото)

Pornhub опубликовал итоги 2023 года.

Об этом говорится на официальном сайте.

В этом году Украина оказалась на 14 месте по количеству потребленного трафика.

Что касается большинства поисковых запросов, то в Украине наблюдался резкий рост интереса к разделу "хентай": скачок на +14 по сравнению с 2022 годом, что сделало его вторым по популярности термином в 2023-м. На первом месте – "милф", который также поднялся на 2 позиции, а на 3 было "аниме", занимавшее то же место, что и в прошлом году.

Отчет Pornhub за 2023 год / Фото: Pornhub

В Украине самой популярной порноактриской стала Little Caprice. Также просматривали ролики актера-гея Кейда Мэддокса и Саши Роуз.

Популярные поисковые запросы: "milf porn" (+553%), "shorts" (+493%) и "sex anime" (+313%).

В топ-категориях Украины "реалити" заняло первое место, "милф" – второе, а "анал" – третье.

Главными трендами в мире в этом году стали "порно со зрелыми", "супер размер", "секс-машины", "униформа" и "сексуальное "исцеление".

Отчет Pornhub за 2023 год / Фото: Pornhub

А самыми популярными запросами в этом году были "хентай", "милф", "лесбиянки" и "японское".

Самыми популярными порнозвездами в 2023-м стали: Абелла Денджер, Анджела Уайт, Ева Эльфи, Лана Роудс, Виолетта Мейерс и Райли Рид.

Напомним, в прошлом году украинцы активно искали на Pornhub "лесбиянки", "милф", "аниме" и "жесткий". В 2022 году Украина оказалась на 15 месте по просмотрам.

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