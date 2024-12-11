Pornhub подвел итоги 2024 года: что искали украинцы (фото)

Порносайт Pornhub опубликовал итоги 2024 года.

Об этом говорится на официальном сайте.

В этом году Украина снова попала в топ-20 стран по пересмотрам и оказалась на 15-м месте по количеству потребленного трафика. К слову, в прошлом году это было 14 место. Среднее время просмотра – 9 минут 25 секунд.

"Хентай" стал самым популярным запросом в Украине в этом году, поднявшись на +1 позицию с 2023 года и оттеснив "милф" на -1 позицию ко 2-й по популярности термина. После этого началось "самое интересное". Запрос "русское порно" поднялся на +12 позиций, что сделало его 3-м наиболее запрашиваемым термином года.

"Даже в то время, когда страны сражаются друг с другом, украинцы все еще интересуются, чем занимаются их соседи в сексуальном плане", — говорится в сообщении.

В этом году также наблюдался всплеск для "домашнего", поднявшегося на +15 позиций, а также для поднявшегося на +10 позиций "бдсм".

Отчет Pornhub за 2024 год / Фото: Pornhub

Самой популярной порнозвездой в Украине стала Джозефина Джексон, на втором месте – Ева Элфи, а на третьем – Лана Роудс.

Среди трендовых запросов "на мотоциклах" показал значительный рост на 416%, необычный срок, уникальный для Украины в этом году. Термин "настоящий женский оргазм" вырос на +293%, а "массажный салон" – на +234%.

На 1-м месте в стране оказалась категория "MILF", которая вытеснила занимавшую первое место в 2023-м категорию "Reality" из списка. На 2-м месте оказался "Anal", поднявшийся на +1 позицию с прошлого года. А категория "Mature" заняла 3 место, также поднявшись на +1 позицию с 2023 года.

Самыми популярными запросами в этом году были "хентай", "милф" и "лесбиянки"

Четвертый год подряд "hentai" является наиболее запрашиваемым термином, возглавив список и в 2024 году. Во всем мире люди проявляют все больший интерес к этому типу контента, который может содержать персонажей видеоигр, аниме, 3D-анимацию и т.д.

Так же, как и "hentai", термин "milf" в этом году снова занял второе место. Зрители любят сексуальную, уверенную в себе зрелую женщину, которая не боится получать то, что хочет, и данные это доказывают. Термин "milf" стабильно входит в топ-3, часто конкурируя за первое место с "lesbian" и "hentai".

На 3-м месте в этом году оказался "pinay", оттеснивший "lesbian" на 4-е место. Термин "pinay" поднялся на +2 позиции по сравнению с прошлым годом, впервые в истории попав в топ-3. Слово "пинай" – это существительное на обозначение женщины филиппинского происхождения или порядочной. Популярность термина, вероятно, частично связана с увеличением количества зрителей из Филиппин, занявших в этом году 3-е место по объему трафика на Pornhub.

Самыми популярными порнозвездами в 2024 году стали: Анджела Уайт, Абелла Денджер, Виолет Мейерс, Лана Роудс, и Ева Эльфи.

Отчет Pornhub за 2024 год / Фото: Pornhub

Напомним, Pornhub зарегистрировался плательщиком НДС в Украине как поставщик электронных услуг.

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