PornHub зарегистрировался плательщиком НДС в Украине: что об этом известно

Компания зарегистрировалась в Украине плательщиком НДС в качестве поставщика электронных услуг.

Один из самых популярных сайтов для взрослых PornHub зарегистрировался плательщиком НДС в качестве поставщика электронных услуг в Украине.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

Как отмечается, компания Ethical Capital Partners владеет самым популярным в мире сайтом для взрослых PornHub. Она зарегистрировалась в Украине плательщиком НДС как поставщик электронных услуг

"Благодарю PornHub за уважение наших налоговых законов. Теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только OnlyFans. Последняя, кстати, пополнила бюджет на 0,7 млн долларов за I квартал", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Он также добавил, что за первый квартал 17 новых компаний-нерезидентов пополнили список плательщиков "налога на Google" (20% НДС на платные онлайн-услуги). Уже 78 из 105 плательщиков задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 2,4 млрд гривен.

Напомним, что западные банки в России в прошлом году уплатили Кремлю 800 миллионов евро налогов.

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