Порно довело закарпатца до суда: что совершил мужчина и как его за это наказали

Порно довело закарпатца до суда: что совершил мужчина и как его за это наказали

Обвиняемый признал себя виновным в содеянном.

Житель Тячевского района Закарпатской области попал под суд за распространение порнографических видео в Viber. За это мужчину наказали условным сроком на полтора года.

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Как информирует ZAXID.NET со ссылкой на решение Тячевского районного суда, мужчина в 2020 году под вымышленным именем опубликовал со своєего телефона в нескольких группах мобильного приложения по меньшей мере четыре видеоролика для взрослых.

В содеянном мужчина сознался. Суд признал его виновным по 2 и ч. 3 ст. 301 УК (повторное, изготовление сбыт и распространение порнографии) и назначил ему наказание — три с половиной года лишения, но освободил обвиняемого от заключения с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев.

Напомним, в Тернопольской области осудили мужчину, который в центре города за 50 грн продал знакомому диск с порно.

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