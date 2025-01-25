Порноместь в Полтаве: суд наказал парня за распространение интимных видео с бывшей

Во время отношений парень снимал интим с любимой, а после разрыва решил разослать видео знакомым.

В Полтаве суд признал виновным парня, который после прекращения отношений с девушкой посылал видео с сексом с ней знакомым и ее подругам.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Обвиняемый Алексей К – уроженец Хмельницкого, имеющий погашенную судимость. Парень с января по июнь 2019 года встречался с девушкой и снимал на телефон секс с ней.

На суде парень отрицал свою вину, утверждая, что никому ничего не присылал. Однако суд, учитывая собранные доказательства, показания свидетелей и потерпевшей, признал Алексея виновным в содеянном.

Так, Полтавский апелляционный суд 8 января вынес приговор в отношении парня за изготовление, распространение порно-видео и за нарушение неприкосновенности частной жизни. Алексею назначили год ограничения свободы. В то же время, суд освободил его от наказания, а производство было закрыто в связи с истечением сроков давности.

Суд также постановил конфисковать в собственность государства вещественные доказательства: мобильный телефон с сим-картой, планшет с флэшкой, изъятые у Алексея.

К слову, во Львове суд отпустил на свободу сутенершу после доната на Нацгвардию. Злоумышленница втягивала женщин в занятие проституцией и занималась администрированием "публичного дома".

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