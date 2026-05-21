Порноскандал в полиции: после громкого разоблачения в трех областях начались массовые "чистки"

Полиция / © Национальная полиция Украины

В Житомирской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях начались масштабные комплексные проверки региональных подразделений полиции. Причиной стало громкое разоблачение чиновников, причастных к криминальным сделкам (в частности, по данным СМИ, речь идет о масштабном порноскандале и нелегальном бизнесе).

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины в Facebook.

Приказы об экстренных инспекциях подписал Председатель Нацполиции Иван Выговский сразу после того, как 20 мая 2026 года СБУ и Офис Генерального прокурора провели массовые обыски и задержания в региональных управлениях.

«Десант» проверяющих из Киева

Масштаб скандала заставил руководство НПУ бросить на проверки высший генералитет. Группы «ревизоров» возглавили лично заместители Председателя Нацполиции:

Максим Цуцкиридзе (руководитель Главного следственного управления);

Андрей Небитов (уголовный блок);

Сергей Кобец.

В состав спецгрупп вошли оперативники Департамента внутренней безопасности (ДВБ), работники Главной инспекции и кадровики. Они «перетряхивают» всю деятельность областных подразделений — от принятия управленческих решений до соблюдения дисциплины.

Официальная позиция руководства

В Нацполиции уверяют, что покрывать никого не собираются, а реакция на дискредитацию погон будет максимально жесткой.

«Позиция руководства НПУ остается неизменной — ни один случай нарушения закона, независимо от должности или звания, не будет проигнорирован. Нацполиция и дальше продолжит системную работу по очистке рядов от лиц, дискредитирующих звание полицейского», — говорится в заявлении ведомства.

Топ-чиновники Нацполиции «крошили» порностудии: последние новости

Ранее мы сообщали, что высокопоставленные должностные лица Нацполиции, фигурирующие по делу о «крышевании» порностудий в трех областях Украины, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении масштабной коррупционной схемы, организованной высокопоставленными должностными лицами Нацполиции. По информации следствия, руководители территориальных подразделений полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях могли способствовать беспрепятственной деятельности сети порностудий, на которых незаконно производили и распространяли через Интернет видеоконтент эротического и порнографического характера.

Во время обысков у топ-чиновников Нацполиции изъят элитный автопарк из шести автомобилей, а также наличные в разных валютах на общую сумму более 22,6 млн грн.

