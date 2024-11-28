"Порочный круг": российские штурмовики попали под точный прицел украинских дронов (видео)

Бойцы ВСУ показали эффектное попадание прямо под ноги российскому оккупанту. Солдат армии РФ ликвидирован.

Задание выполнил оператор РУБпАК "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады.

"Порочный круг", — метко подписали ролик наши бойцы.

Путинские штурмовики попали под прицел наших дронов

Как отметил журналист Юрий Бутусов, в кадрах, обнародованных нашими воинами, несколько интересно.

"Его (ликвидированного – ред.) товарищ не теряя времени "освободил" сослуживца от лишних вещей и быстро убежал, оставив того на растерзание местным свиньям", – иронически констатировал журналист.

Напомним, общие боевые потери российских оккупантов на утро 28 ноября составили 736 630 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1220 захватчиков.

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