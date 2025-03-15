Поросенок стал новой звездой Одессы: что известно о Нэнси

В Одессе уже почти год жители города наблюдают необычного домашнего любимца — вьетнамскую свинку Нэнси, гуляющую по улицам на поводке.

Об этом пишет Общественное.

Хозяйка животного, Кристина Штурмилова, рассказала, что каждая прогулка вызывает настоящий ажиотаж среди прохожих.

“Я невидимка, когда гуляю с собаками, но с поросенком – я звезда. Мы никогда не остаемся без внимания», – говорит Кристина.

Нэнси хорошо ориентируется в городе и сама выбирает маршрут прогулки. Иногда она даже ходит без поводка.

“Она управляет полностью. Я могу спокойно идти и даже не переживать – она не перейдет дорогу, если, конечно, не увидит пакет с яблоками”, – рассказывает Кристина.

Кроме того, у свинки есть свой гардероб с костюмами. Больше всего она любит свитера и жилетки, ведь они не закрывают кавычки.

Владелец Нэнси является участницей специального чата "Свиночат", где люди из разных городов Украины делятся опытом ухода за такими необычными животными.

«Я мечтаю, что однажды увижу еще одну свинку в своем районе. Это будет прекрасное знакомство!», – добавляет Кристина.

Сейчас Нэнси весит 16 килограммов, но может вырасти до 50 кг, а возможно и больше. "Даже если она будет 120 кг, я буду любить каждый ее килограмм", — резюмировала Кристина.

Напомним, недавно мы писали, что мужчина заявил, что получил огнестрельное ранение от собственного питбуля.

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