Порошенко и Саакашвили во время учебы в КНУ рассматривали как будущих вероятных разведчиков — Маломуж

Бывшие президенты Украины и Грузии Петр Порошенко и Михеил Саакашвили могли стать разведчиками. Их рассматривали на эту роль во время учебы в Киевском университете имени Шевченко.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Украины в 2005–2010 годах Николай Маломуж в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, КНУ имени Шевченко был "базовым" для отбора агентов разведки и контрразведки, поскольку там были факультеты международных отношений и иностранных языков.

"Этот контингент, включая и Порошенко, и Саакашвили, и многих других рассматривали как будущих разведчиков ... Хорошее базовое образование и по меньшей мере два языка, потом еще академия три года по меньшей мере – и уже разведчик готов к выполнению первичных задач за рубежом. Поэтому всех изучали — и далеко не все прошли. Часть не прошла в разведчики, но прошла на другие должности, включая президентские. К разведчикам выше требования, чем к президенту", — отметил Маломуж.



Бывший руководитель Службы внешней разведки рассказал, что с Порошенко и Саакашвили сначала работали украинские спецслужбы в составе КГБ, а после распада СССР – СБУ.



"Саакашвили получил рекомендации, прошел на Грузию, потому что Союз распался. Но там была война: (первый президент Грузии Звиад — ред.) Гамсахурдия поднял восстание. Кому Саакашвили будет показывать рекомендации, что он прошел системную подготовку, медкомиссию, имеет все рекомендации от украинской стороны? Допускали, что там будут коллеги, которые их примут. Некому было принимать. Поэтому он пошел в политику, уехал за границу, учился там и стал президентом", — рассказал Маломуж.



Что касается несбывшейся карьеры Порошенко, то Маломуж отметил, что будущий политик имел "определенные успехи в разведке", но на последних курсах университета "не прошел определенных ситуаций".

"Кандидата на разведку готовят четыре-пять лет. Хорошая подготовка кандидата на разведку – это, конечно, обучение изучение с первого курса по пятый, а потом уже испытания в учебном центре, куда он пойдет, на какие должности", – добавил Маломуж.

Напомним, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что СБУ годами возглавляли агенты России, которые притворялись патриотами Украины.

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