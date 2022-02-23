Порошенко лично блокирует решение о поддержке авиаперевозок - Кубраков

По его словам, авиаперевозки – это низкомаржинальный рынок.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что народный депутат, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко лично блокирует решение о поддержке авиаперевозок в Украине.

Об этом министр сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вчера все парламентские фракции договорились о том, что на время реальных угроз со стороны России в Украине будет создана Оборонная коалиция, которая будет защищать исключительно украинские интересы. Однако из-за личных предубеждений и интересов некоторых депутатов важные для государства решения блокируются", - написал Александр Кубраков.

В частности, речь идет о том, что в среду парламентарии должны были проголосовать за решение, которое позволило украинским авиаперевозчикам получить специальные условия от ГП "Украэрорух" и ГП МА "Борисполь". Объем необходимой поддержки – 800 млн гривен. "Это системный подход государства, стимулирующий рынок и защищающий его от возможных рисков", - уточнил министр Кубраков.

По его словам, авиаперевозки – это низкомаржинальный рынок. И именно он попал под сильнейший удар из-за ограничений по пандемии COVID-19. "На фоне гибридной войны авиаперевозки могут остановиться первыми, и не из-за военных угроз", - считает министр.

"Напомню, совместными действиями правительства, парламента и авиабизнеса в эти недели мы смогли предотвратить кризис авиаперевозок, вызванный колебаниями на рынке страховых услуг. Сейчас страховые премии по воздушным судам, которые используются на территории Украины, увеличены от 7 до 12 раз (с 285 долларов США в день на 1-е судно до 3 198 долларов США в день на судно). Небо открыто, авиасообщение украинских городов с ключевыми городами Европы сохранено. Сейчас нам необходимо действовать так же быстро и системно и предотвратить разорение целой отрасли", - добавил Кубраков.

"К сожалению, сегодня политические интриги взяли верх над здравым смыслом и интересами государства. Мы призываем Верховную Раду прислушаться к нашей позиции, объединиться вокруг современных угроз и защитить интересы государства в непростые времена", - резюмировал министр инфраструктуры.