Порошенко облили зеленкой в центре Киева: полиция установила личность нападавшего

Мужчине грозит до пяти лет заключения.
В полиции задержали и установили нападающего, который облил зеленкой експрезидента Петра Порошенко в центре Киева.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 25 августа.
Столичные правоохранители установили, что сделал это уроженец Черниговской области 1999 года рождения. За хулиганство ему грозит до пяти лет заключения.
Видео с зелеными пятнами на лице бывшего президента накануне появилось в соцсетях. Впоследствии стало известно, что раствор бриллиантового зеленого на Петра Порошенко вылили в центре города во время возложения цветов рядом с памятным знаком Героям Небесной сотни.
Как сообщалось, 24 августа свободной и независимой Украине исполнилось 30 лет. В Киеве состоялся грандиозный парад. В праздничном параде на Крещатике было три колонны — пешая, воздушная и механизирована.