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Порошенко облили зеленкой в центре Киева: полиция установила личность нападавшего

Порошенко облили зеленкой в центре Киева: полиция установила личность нападавшего

УНИАН

Мужчине грозит до пяти лет заключения.

В полиции задержали и установили нападающего, который облил зеленкой експрезидента Петра Порошенко в центре Киева.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 25 августа.

Столичные правоохранители установили, что сделал это уроженец Черниговской области 1999 года рождения. За хулиганство ему грозит до пяти лет заключения.

Видео с зелеными пятнами на лице бывшего президента накануне появилось в соцсетях. Впоследствии стало известно, что раствор бриллиантового зеленого на Петра Порошенко вылили в центре города во время возложения цветов рядом с памятным знаком Героям Небесной сотни.

Новости Украины: в полиции установили, кто облил зеленкой Порошенко

Новости Украины: в полиции установили, кто облил зеленкой Порошенко

Как сообщалось, 24 августа свободной и независимой Украине исполнилось 30 лет. В Киеве состоялся грандиозный парад. В праздничном параде на Крещатике было три колонны — пешая, воздушная и механизирована.

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