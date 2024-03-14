Порошенко проиграл суд во Львове из-за запрета выезда за границу

Суд во Львове отказал в удовлетворении иска народного депутата Петра Порошенко к вице-спикеру Верховной Рады Александру Корниенко и пограничному отряду Госпогранслужбы Украины. Причиной обращения в суд было то, что бывшего президента Украины не выпустили в загранкомандировку в декабре 2023 года.

В пресс-службе Львовского окружного административного суда сообщили "Суспільному", что судебное заседание состоялось 13 марта.

В своем иске Петр Порошенко потребовал признать незаконным отмену распоряжения о его командировке в Польшу и США и отменить решение Государственной пограничной службы об отказе в пересечении государственной границы.

Кроме того, требованием было взыскать с обоих ответчиков по 500 тысяч 85 гривен, чтобы компенсировать расходы из-за запрета выезда за границу. Представитель Порошенко предоставил суду счет за приобретенные авиабилеты на сумму 1 миллион 170 тысяч гривен.

Как сообщила главная специалист по связям с общественностью и прессой Львовского окружного административного суда Татьяна Романов, в удовлетворении иска отказано полностью.

В суде отметили, что предоставленные документы не свидетельствуют, что плательщиком был именно Петр Порошенко.

Адвокаты политика будут подавать апелляцию.

Суд во Львове отказал Порошенко в выплате компенсации за отмененную заграничную командировку

Напомним, бывшего президента Украины Петра Порошенко 1 декабря 2023 г. пограничники не пропустили на одном из пунктов пропуска для выезда на встречи с польскими и американскими партнерами. По словам политика, у него были все надлежащие разрешения для пересечения государственной границы с целью командировки. В частности, его подписал председатель Верховной Рады.

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