Порошенко встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем: о чем говорили

Порошенко встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем: о чем говорили

Во время встречи стороны договорились о действиях, которые будут предприняты уже в 2022 году.

Пятый Президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития и поддержки Православной Церкви (ПЦУ).

Об этом сообщила пресс-служба партии.

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Как отметил Петр Порошенко, во время двухчасовой встречи стороны обсудили развитие Православной Церкви Украины. В частности, речь шла о признании ее другими православными церквями-сестрами, что, по словам главы "Европейской солидарности", является одним из важных приоритетов Вселенского Патриарха Варфоломея. Также была отмечена важность дальнейшего укрепления и развития ПЦУ.

"Мы обсудили огромное количество вопросов. Начиная с результатов его визита в Соединенные Штаты, встреча с президентом Байденом, где они очень много говорили об Украине", – отметил Петр Порошенко.

Сообщается, что Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей договорились о действиях, которые будут предприняты уже в 2022 году.

Его Всесвятость поздравил бывшего президента и весь украинский народ с рождественскими праздниками. Вселенский Патриарх Варфоломей передал благословение украинскому народу для того, чтобы в стране было мир и благополучие.

Напомним, в октябре Вселенский патриарх Варфоломей прибыл с официальным визитом в США. Однако из-за плохого самочувствия после длительного перелета и плотного расписания мер по прибытии Его Всесвятость попал в университетскую больницу Джорджа Вашингтона.

Позже Вселенского патриарха Варфоломея выписали, и он продолжил свой визит.

Европейская солидарность

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