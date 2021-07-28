Порошенко застали на отдыхе на роскошной яхте, стоимость аренды которой за неделю 11 миллионов гривен

Порошенко застали на отдыхе на роскошной яхте, стоимость аренды которой за неделю 11 миллионов гривен

Политик попал на видео вместе с женой во время прогулки на верхней палубе 60-метрового корабля.

Под флагом Маршалловых островов за миллион шестьсот тысяч гривен в день. Роскошный отдых пятого президента Украины Петра Порошенко попал на видео.

Об этом сообщает телеграмм канал « Карточный офис».

Собственно каникулы нынешний народный депутат с семьей проводит в Хорватии. Порошенко арендовали роскошную трехпалубную яхту «Катина». Здесь есть все для отдыха: сауна, бассейн тренажерный зал, лифт и два бара. Команда состоит из пятнадцати матросов.

Политик попал на видео вместе с женой во время прогулки на верхней палубе 60-метрового корабля.

Аренда этой яхты в высокий сезон стоит почти триста пятьдесят тысяч евро в неделю. Согласно по курсу НБУ — это одиннадцать миллионов гривен за семь дней.

11 миллионов в неделю: Порошенко с семьей отдыхает на роскошной яхте

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