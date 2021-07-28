Порошенко застали на отдыхе на роскошной яхте, стоимость аренды которой за неделю 11 миллионов гривен

Политик попал на видео вместе с женой во время прогулки на верхней палубе 60-метрового корабля.
Под флагом Маршалловых островов за миллион шестьсот тысяч гривен в день. Роскошный отдых пятого президента Украины Петра Порошенко попал на видео.
Об этом сообщает телеграмм канал « Карточный офис».
Собственно каникулы нынешний народный депутат с семьей проводит в Хорватии. Порошенко арендовали роскошную трехпалубную яхту «Катина». Здесь есть все для отдыха: сауна, бассейн тренажерный зал, лифт и два бара. Команда состоит из пятнадцати матросов.
Политик попал на видео вместе с женой во время прогулки на верхней палубе 60-метрового корабля.
Аренда этой яхты в высокий сезон стоит почти триста пятьдесят тысяч евро в неделю. Согласно по курсу НБУ — это одиннадцать миллионов гривен за семь дней.