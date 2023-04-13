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"Поросячий папа": украинский защитник приручил дикого кабанчика (милое видео)

"Поросячий папа": украинский защитник приручил дикого кабанчика (милое видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2205
Время на прочтение
1 мин
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"Поросячий папа": украинский защитник приручил дикого кабанчика (милое видео)

Скриншот с видео

Боец собственноручно кормит животное молоком из бутылочки.

Украинский военный нашел на передовой себе необычного компаньона – маленького дикого кабанчика.

В Сети опубликованы соответствующие видео.

Один из украинских защитников сумел приручить поросенка и теперь тщательно ухаживает за ним. В частности, боец собственноручно выкармливает кабанчика молоком из детской бутылочки.

"Поросячий папа", – шутят собратья военного.

На выложенных в соцсетях видео заметно, что животное уже практически ручное и везде бегает за бойцом. Поросенок совсем не боится других военных.

Напомним, семья погибшего военного из Буковины приютила собаку, которую тот нашел на фронте и они вместе четыре месяца защищали страну.

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Дата публикации
Просмотры
2205
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