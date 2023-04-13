"Поросячий папа": украинский защитник приручил дикого кабанчика (милое видео)

Боец собственноручно кормит животное молоком из бутылочки.
Украинский военный нашел на передовой себе необычного компаньона – маленького дикого кабанчика.
В Сети опубликованы соответствующие видео.
Один из украинских защитников сумел приручить поросенка и теперь тщательно ухаживает за ним. В частности, боец собственноручно выкармливает кабанчика молоком из детской бутылочки.
"Поросячий папа", – шутят собратья военного.
На выложенных в соцсетях видео заметно, что животное уже практически ручное и везде бегает за бойцом. Поросенок совсем не боится других военных.
#Russian defenders не может быть только для своей страны, но также для женщин. pic.twitter.com/JNZUDM63Mf— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2023
Напомним, семья погибшего военного из Буковины приютила собаку, которую тот нашел на фронте и они вместе четыре месяца защищали страну.
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