Porsche нардепа Куницкого, ехавшего инспектировать безопасность движения в Харькове, остановили из-за нарушения ПДД

Адвокат народного избранника в патрульной полиции написал ходатайство о рассмотрении дела об административном правонарушении на следующий день.

В понедельник, 22 ноября, патрульные полицейские в Харькове остановили из-за нарушения правил дорожного движения автомобиль, которым ездит народный депутат Украины Александр Куницкий. Член парламентского комитета по правоохранительной деятельности в этот день принимал участие в выездном заседании, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения в городе.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице депутат Харьковского областного совета Анатолий Козловский, опубликовав фото из полицейского отдела.

По его словам, в управлении патрульной полиции Харьковской области правоохранители пытались провести рассмотрение дела об административном правонарушении относительно народного депутата Александра Куницкого.

Фото: Instagram / zp_offline

"Александр очень спешил на выездной комитет ВРУ по правоохранительной деятельности, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения в г. Харькове, что нарушил рядность на печально известном перекрестке Зайцевой", — написал харьковский депутат.

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Он также сообщил, что находившийся за рулем своего Porsche нардеп прислал в управление патрульной полиции своего адвоката, который подал ходатайство рассмотреть дело о нарушении ПДД на следующий день, 23 ноября.

В комментарии "Суспільне" спикер Управления патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук подтвердил, что в Харькове останавливали автомобиль Porsche за нарушение рядности, но не сообщил, кто был за его рулем.

"Пока только есть основания полагать, что лицо совершило административное правонарушение. Есть определенная процедура", — добавил он.

Напомним, в Харькове работники патрульной полиции массово увольняются с работы.

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