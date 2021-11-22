Porsche нардепа Куницкого, ехавшего инспектировать безопасность движения в Харькове, остановили из-за нарушения ПДД

Адвокат народного избранника в патрульной полиции написал ходатайство о рассмотрении дела об административном правонарушении на следующий день.
В понедельник, 22 ноября, патрульные полицейские в Харькове остановили из-за нарушения правил дорожного движения автомобиль, которым ездит народный депутат Украины Александр Куницкий. Член парламентского комитета по правоохранительной деятельности в этот день принимал участие в выездном заседании, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения в городе.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице депутат Харьковского областного совета Анатолий Козловский, опубликовав фото из полицейского отдела.
По его словам, в управлении патрульной полиции Харьковской области правоохранители пытались провести рассмотрение дела об административном правонарушении относительно народного депутата Александра Куницкого.
"Александр очень спешил на выездной комитет ВРУ по правоохранительной деятельности, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения в г. Харькове, что нарушил рядность на печально известном перекрестке Зайцевой", — написал харьковский депутат.
Он также сообщил, что находившийся за рулем своего Porsche нардеп прислал в управление патрульной полиции своего адвоката, который подал ходатайство рассмотреть дело о нарушении ПДД на следующий день, 23 ноября.
В комментарии "Суспільне" спикер Управления патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук подтвердил, что в Харькове останавливали автомобиль Porsche за нарушение рядности, но не сообщил, кто был за его рулем.
"Пока только есть основания полагать, что лицо совершило административное правонарушение. Есть определенная процедура", — добавил он.
Напомним, в Харькове работники патрульной полиции массово увольняются с работы.
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